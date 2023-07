сегодня



Новое видео CALICO JACK



"Marauder", новое видео CALICO JACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Isla de la Muerte”, выход которого состоялся 30 июня на Rockshots Records.



Трек-лист:



1 – Broadside Attack (07:24)

2 – Isla de la Muerte (10:32)

3 – Bad Fortune (05:02)

4 – Antigua (06:25)

5 – Three Cheers to the Shanty Man (04:30)

6 – Marauder (04:37)

7 – Queen Anne’s Revenge (06:08)

8 – Haul Away Joe (03:31)

9 – Sandokan (15:47)







