Новая песня SEAL FUR PEELING



"Bestial Code", новая песня SEAL FUR PEELING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Daggers Predacious”, выход которого намечен на 28 июля.



Трек-лист:



01. Bestial Code

02. Human Domestication

03. Degeneration Reveration

04. Blade in Severance

05: X-Trilogy Part One: Disarray of Berserkx

06. X-Trilogy Part Two: Pitch Black Iron Horse Mechanix

07. X-Trilogy Part Three: Unsane Paradox

08. Jet Frozen Dagger







