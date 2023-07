сегодня



Новое видео HIEMS



Stranger in a Wasteland, новое видео HIEMS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Stranger in a Wasteland”, выход которого намечен на восьмое сентября на Agonia Records:



A Night on the Bare Mountain

Death Unites Us

Master of Lies

March!

The Rites of Terror

Bereavement

Better Off Dead

Stranger In A Wasteland

Quietus https://hiemsofficial.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 192