Видео с текстом от HEIMDALL

HEIMDALL выпустят новую работу, получившую название "Hephaestus", 25 августа на Pride & Joy Music.



Трек-лист:



01. Hephaestus

02. Masquerade

03. King

04. The Runes

05. Till The End Of Time

06. Power

07. We Are One

08. Spellcaster

09. The Show Must Go On [Queen cover]

http://www.heimdall.it







