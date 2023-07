сегодня



Новая песня IBLISS



Living like a Sinner, новая песня IBLISS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Bintang Fajar”, выход которого намечен на восьмое сентября:



01. Made in Hell

02. Bintang Fajar

03. Sold Your Soul to the Devil

04. Flower ov Evil

05. Living Like a Sinner

06. Killing Spree







