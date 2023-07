сегодня



Новая песня ARCH BLADE



"Under The Mask", новая песня группы ARCH BLADE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Kill The Witch", выход которого запланирован на 28 июля на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Abduction"

"Nightbreed"

"Tyrant Rhapsody"

"Kill The Witch"

"Factory Of Sin"

"House Of Dreams"

"Break The Silence"

"Touched By Death"

"Queen Of The Damned"

"Under The Mask"







