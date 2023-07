сегодня



Визуальный ряд от NAGLFAR



Century Media перевыпустили два альбома NAGLFAR — "Vittra" (1995) и "Diabolical" (1998) на CD, виниле и в цифровом варианте. Ремастеринг проводил Dan Swanö (Unisound AB), за оформление отвечали в Ogino Design. По этому случаю были выпущены два клипа — на “The Brimstone Gate” из альбома "Vittra" и “As The Twilight Gave Birth To The Night” из альбома "Diabolical".







