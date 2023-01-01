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Новая песня AELVICA



"Prince Eamonn's Host (The Cerulean Knights of Doar)", новая песня AELVICA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Aelvica III", выходящего второго сентября.







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