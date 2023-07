все новости группы







21 июл 2023 : Новое видео BüRNER



Новое видео BüRNER



"Beer Before Glory", новое видео группы BüRNER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hittin' The Target", выход которого намечен на 15 сентября на Time To Kill Records!







