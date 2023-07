сегодня



FLO на Horror Pain Gore Death Productions



Horror Pain Gore Death Productions сообщили о том, что 18 августа на CD и в цифровом варианте будет выпущен альбом "Long Way Down" группы FLO, в состав которой входил Rick "Rozz" DeLillo (Death, Left To Die, Massacre).



Трек-лист:



"Pull Myself Up"

"Everytime"

"Numb"

"High Again"

"Alone"

"Disaster"

"I Know"

"Follow"

"Yesterday"

"Again"

"Noose"

"Walk The Talk"

"Black Moon"

"Long Way Down"







