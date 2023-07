Видео с текстом от ANGEL RISING

сегодня



ANGEL RISING сообщили о заключении контракта с лейблом Wormholedeath, на котором в сентябре состоится релиз нового альбома "Afterlife".



Трек-лист:



"Utopia"

"Afterlife"

"Hell Bent On Rampage"

"Reign of Torture"

"In Nomine Regis"

"Dominion"

"Worn Out Blood"

