22 июл 2023



Новая песня BEES MADE HONEY IN THE VEIN TREE



Threatening, новая песня BEES MADE HONEY IN THE VEIN TREE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Aion, выход которого намечен на 18 августа на Magnetic Eye Records:



Aion

Divergence

Threatening

Consonance

Courtyard

Excavation

Scouring the Land

Grey Wels https://beesmadehoneyintheveintree.com/







