Новое видео THE MYSTICAL HOT CHOCOLATE ENDEAVORS



“How Much Longer?”, новое видео THE MYSTICAL HOT CHOCOLATE ENDEAVORS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Clock Without A Craftsman", выход которого намечен на 11 августа на Massacre Records:



CD 1



The Clock

Come Hell Or High Water

Present, But Not Here

It All Has To Mean Something

I’ll Never Be

Outta Sight Outta Mind

Eye To Eye

CD 2



How Much Longer?

Sorry

The Deceiver

AOTTFDTSR

In His Image

A Clock Without A Craftsman https://www.themysticalhotchocolateendeavors.com/







