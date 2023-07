22 июл 2023



Новое видео RESTLESS SPIRIT



Marrow, новое видео RESTLESS SPIRIT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Afterimage”, выход которого намечен на шестое октября на Magnetic Eye Records.



Marrow

Shadow Command

Of Spirit and Form

All Furies

Brutalized

The Fatalist

Hell’s Grasp

From the Dust Returned







