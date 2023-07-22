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Siegrid Ingrid

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Видео с текстом от SIEGRID INGRID



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SIEGRID INGRID после 24 лет молчания опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Never Again. Он будет включен в камбэк-альбом “Back From Hell”.




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22 июл 2023
О
Орион
После четвертьвекового молчания группа Singrid Ingrid опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Never Again". Он будет включен в камбэк-альбом "We Returned To Music Never To Record Songs Or Play Music Again".

просмотров: 61

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