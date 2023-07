Видео с текстом от DANTALION

сегодня



DANTALION опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Novena Wake Begins, который будет включен в новый студийный альбом Fatum”, выход которого намечен на восьмое сентября на Non Serviam Records:



1. Great Funeral of Dawn

2. Abyss Eating Serpent

3. Qayin Dominor Tumulus

4. Novena Wake Begins

5. Hades Visions

6. Exu King of Souls Omulu

7. Mortuary Song

8. Sounds of Bells and Open Scissors http://dantalion.bandcamp.com/







