сегодня



Участники MADBALL, MIND OVER MATTER, SILENT MAJORITY и NEGLECT в THE GREAT LIE



Группа THE GREAT LIE, в состав которой входят Кerry Merkle, John LaFata, Scott Martin и Mike Scarola, в ближайшее время представит дебютный ЕР "Vertigo".







+1 -0



( 1 ) просмотров: 165