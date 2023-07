сегодня



SLAVE STEEL на Wormholedeath



Группа SLAVE STEEL заключила контракт с лейблом Wormholedeath, на котором 15 сентября состоится релиз нового альбома, получившего название "In Fieri".



Трек-лист:



"Wake Up The Atom"

"2 Hours"

"Sorry About Death"

"Warm Up"

"In Fieri"

"Burden"

"Kantharos"

"What A Wreckage"

"F(r)ail"







