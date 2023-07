все новости группы







Acid Force

?

-

-





26 июл 2023 : Новое видео ACID FORCE



сегодня



Новое видео ACID FORCE



"Praise The Atom", новое видео группы ACID FORCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "World Targets In Megadeaths", выходящего третьего ноября на Jawbreaker Records.



Трек-лист:



"Out Of The Trench"

"Preachers Of Mayhem"

"Fast Friday"

"Rebirth Of The Sun"

"Praise The Atom"

"Lightning Cops"

"Beyond The Concrete Fields"

"World Targets In Megadeaths"







+1 -0



просмотров: 205