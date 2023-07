все новости группы







Southern Empire

?

-

-





28 июл 2023 : Новое видео SOUTHERN EMPIRE



сегодня



Новое видео SOUTHERN EMPIRE



"Reaching Out", новое видео группы SOUTHERN EMPIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Another World", выходящего четвертого сентября на GEP Records.



Трек-лист:



"Reaching Out"

"Face The Dawn"

"Hold On To Me"

"When You Return"

"Moving Through Tomorrow"

"White Shadows"

"Butterfly"







+0 -0



просмотров: 175