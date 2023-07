сегодня



Новое видео GRYMHEART



GRYMHEART выпустят дебютную пластинку, получившую название "Hellish Hunt", 22 сентября на Scarlet Records. За продюсирование и мастеринг отвечал Gábor Kovács; запись и сведение проходили в Blacksmith Studio (Budapest); за оформление отвечал Gyula Havancsák (Accept, Stratovarius, Burning Witches).



Трек-лист:



"The Twilight Is Coming"

"Hellbent Horde"

"Ignis Fatuus"

"To Die By The Succubus"

"My Hellish Hunt"

"Army From The Graves"

"Everlost"

"Fenrir’s Sons"

"Facing The Kraken"

"Harpies Of Devil"

http://www.grymheart.hu/







