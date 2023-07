все новости группы







29 июл 2023 : Новое видео NOVA DOLL



29 июл 2023



Новое видео NOVA DOLL



"California Sunshine", новое видео группы NOVA DOLL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Denaturing, выходящего 29 сентября на Black Throne Productions и Tarantula Tapes:



"The Circle"

"Waydown"

"California Sunshine"

"Denaturation"

"Light Her Up"

"Mabon"

"Dead Before I Knew It"







