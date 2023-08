сегодня



Новый альбом BERZERKER LEGION выйдет осенью



Группа BERZERKER LEGION, в состав которой входят Tomas Elofsson (Hypocrisy), Alwin Zuur (Asphyx), James Stewart (Vader), Jonny Pettersson (Wombbath) и Fredrik Isaksson (Dark Funeral), выпустит новую работу, получившую название "Chaos Will Reign", 27 октября на Listenable Records.



Трек-лист:



"Chaos Will Reign"

"Choirs Of Anguish"

"Nihilism Over Empathy"

"Towards Oblivion"

"This Is The End"

"Damnation"

"Eternal Void"

"Worship All That Is Dead"

"Shepherds Of War"

"From The Darkness Inside" (Bonus track)

"War Chant"







