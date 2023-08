сегодня



Новое видео LOKUST



"War Of Opposites", новое видео группы LOKUST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выпущенного 28 июля.



Трек-лист:



"(March)"

"The Sin Of Doubt"

"Parasitic"

"Guiltless"

"Anima"

"War Of Opposites"

"(Futile)"

"Vilified"

"Jinn"

"Eradication:One"

"Sacrosant"







