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Atlantea

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1 авг 2023 : ATLANTEA на Lion Music



сегодня



ATLANTEA на Lion Music



Группа ATLANTEA, детище клавишника TEN Darrel Treece-Birch'a, заключила контракт с лейблом Lion Music.



Darrel Treece‐Birch сказал:



«Как сольный исполнитель я записывал в основном инструментальный материал. Как автор песен я решил создать музыкальный проект, который позволяет мне писать очень вольно, в разных стилях, и к которому присоединяются замечательные друзья-музыканты, приглашаемые для игры на инструментах и вокальных партий. Музыка Atlantea, надеюсь, будет рассказывать историю и погружать слушателя в неё. Предстоящий студийный альбом посвящён ситуациям, решениям, которые мы принимаем или не принимаем, вопросам и тайнам, надеждам и страхам. Так является ли он полноценным концептуальным альбомом? И да, и нет!»







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