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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 31
*Новое видео U.D.O. 29
*Немецкой BIG 4 быть! 28
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Atlantea

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1 авг 2023 : 		 ATLANTEA на Lion Music
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|||| сегодня

ATLANTEA на Lion Music



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Группа ATLANTEA, детище клавишника TEN Darrel Treece-Birch'a, заключила контракт с лейблом Lion Music.

Darrel Treece‐Birch сказал:

«Как сольный исполнитель я записывал в основном инструментальный материал. Как автор песен я решил создать музыкальный проект, который позволяет мне писать очень вольно, в разных стилях, и к которому присоединяются замечательные друзья-музыканты, приглашаемые для игры на инструментах и вокальных партий. Музыка Atlantea, надеюсь, будет рассказывать историю и погружать слушателя в неё. Предстоящий студийный альбом посвящён ситуациям, решениям, которые мы принимаем или не принимаем, вопросам и тайнам, надеждам и страхам. Так является ли он полноценным концептуальным альбомом? И да, и нет!»

DARREL TREECE-BIRCHвЂ™s ATLANTEA Signs Worldwide Record Deal With Lion Music




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