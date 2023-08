все новости группы







Blame Zeus

?

-

-





1 авг 2023 : Новое видео BLAME ZEUS



1 авг 2023



Новое видео BLAME ZEUS



"Left For Dead", новое видео группы BLAME ZEUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Laudanum, выходящего четвертого октября:



"Stitch"

"Left For Dead"

"Lust"

"Penitent"

"For The Strong And The Faithful"

"Asleep In The Stars" (interlude)

"The Void"

"Lethargy"

"Resuscitate"

"Burning Fields" (bonus track)







+0 -0



просмотров: 133