Альбом GRAVEN DäGGER выйдет на виниле



Helter Skelter Productions 27 октября выпустит на CD и виниле одноимённую работу GRAVEN DäGGER.



Трек-лист:



"Towards Dawn"

"The Dungeonist"

"The Devil And The Madman"

"Skull Citadel"

"Blood Knight"

"By Sword And Witchery"

"Blues From The Black Lagoon"

"He Who Laughs Last"







