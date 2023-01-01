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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 35
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Free Under Fire

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Новый альбом FREE UNDER FIRE выйдет осенью



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FREE UNDER FIRE выпустят новую работу в ноябре этого года, а премьера первого сингла “Airplane Over Texas” намечена на 25 августа.

CanadaвЂ™s FREE UNDER FIRE To Release вЂњAirplane Over TexasвЂќ Single On August 25




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