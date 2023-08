сегодня



Новое видео FINAL GASP



"Climax Infinity", новое видео группы FINAL GASP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mourning Moon", выходящего 22 сентября на Relapse.



Трек-лист:



"Climax Infinity"

"Homebound"

"Botched Ritual"

"Frozen Glare"

"Seize"

"Blood And Sulfur"

"Mourning Moon"

"Unnatural Law"

"14 Gates"

"Temptation"

"The Vanishing"

"Rows Of Heaven"







