сегодня



Новое видео CVINGER



"Doctrines By The Figures of Črnobog", новое видео группы CVINGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Doctrines By The Figures of Črnobog", выходящего 28 августа на Nocturna (Physical) / Earache (Digital).



Трек-лист:



“Meditations At The World’s Demise”

“Revelation Of The Three Heade One”

“Fury Born Out Of Bones And Fire”

“Blood Catharsis And The Mantra Of Depravity”

“The Winter Night Of The Funeral Pyres”

“Slava”

“Totemism”

“Cosmic Realm”

“Doctrines By The Figures Of Črnobog”

“Chants And Canticle”







+1 -0



просмотров: 240