Новая песня ICE GIANT



"Grandeval’s Machine", новая песня группы ICE GIANT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ghost Of Humanity:



"Heritage"

"Grandeval’s Machine"

"Emergence"

"Serenity Of Darkness"

"Home For Eternity"

"Venthos Prime"

"Ghost Of Humanity"

"In The Maw Of Reality"

"Unification Epoch"

"Visages Of Our Past Despair"

"Legacy"







