сегодня



LEAH собирает деньги



LEAH начала сбор денег, чтобы выпустить в свет свой новый альбом "The Glory and the Fallen". Обещающий стать её самой эпической и новаторской работой, альбом объединяет фирменное сочетание неземного вокала LEAH, волшебных кельтских мелодий и симфонического металла в монументальный звуковой ландшафт, вдохновлённый фантазией, историей и её личным опытом.



Она сказала:



«Это один из моих самых масштабных проектов на сегодняшний день. Не потому, что в нём участвует много людей, а из-за масштаба музыки и того, какой вызов я бросила себе в процессе сочинения песен. Я уверена, что вы почувствуете продолжение моей эволюции как автора песен и вокалистки. Данный сборник песен очень похож на классическое звучание LEAH, но в то же время открывает новые направления, которые, я думаю, вам очень понравятся».



В работе над новым релизом приняли участие известные музыканты: Mark Jansen (Epica, MaYaN), Timo Somers (Arjen Lucassen, ex-Delain), Sander Zoer (Delain), а продюсером выступил Oliver Philipps (Everon, Phantasma). Потрясающее художественное оформление было создано Giannis'ом Nakos'ом (Kamelot, Evergrey, Amaranthe).







