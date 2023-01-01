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*Умерла Шинейд О'Коннор 41
*Немецкой BIG 4 быть! 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 31
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Leah

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|||| сегодня

LEAH собирает деньги



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LEAH начала сбор денег, чтобы выпустить в свет свой новый альбом "The Glory and the Fallen". Обещающий стать её самой эпической и новаторской работой, альбом объединяет фирменное сочетание неземного вокала LEAH, волшебных кельтских мелодий и симфонического металла в монументальный звуковой ландшафт, вдохновлённый фантазией, историей и её личным опытом.

Она сказала:

«Это один из моих самых масштабных проектов на сегодняшний день. Не потому, что в нём участвует много людей, а из-за масштаба музыки и того, какой вызов я бросила себе в процессе сочинения песен. Я уверена, что вы почувствуете продолжение моей эволюции как автора песен и вокалистки. Данный сборник песен очень похож на классическое звучание LEAH, но в то же время открывает новые направления, которые, я думаю, вам очень понравятся».

В работе над новым релизом приняли участие известные музыканты: Mark Jansen (Epica, MaYaN), Timo Somers (Arjen Lucassen, ex-Delain), Sander Zoer (Delain), а продюсером выступил Oliver Philipps (Everon, Phantasma). Потрясающее художественное оформление было создано Giannis'ом Nakos'ом (Kamelot, Evergrey, Amaranthe).

LEAH Launches Crowdfunding Campaign For Upcoming Album The Glory And The Fallen




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