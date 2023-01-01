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INCUBUS перезаписали "Morning View"



Virgin Music сообщили о том, что выпустят перезаписанную версию альбома INCUBUS "Morning View", получившей название "Morning View XXIII". Группа по этому случаю отыграет весь материал альбома на специальном шоу, намеченном на шестое октября в Hollywood Bowl. Изначально альбом был выпущен 23 октября 2001 года, имеет дважды платиновый статус и 60 недель в чартах Billboard 200, максимально поднявшись до второй строчки.







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