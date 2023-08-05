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THEOCRACY на Atomic Fire Records



THEOCRACY заключили соглашение с Atomic Fire Records, на котором в этом году состоится выход нового альбома.



Matt Smith: «Мы очень рады стать счастливыми членами семьи Atomic Fire Records. С первой же встречи стало очевидно, что они любят и поддерживают нашу музыку на протяжении многих лет, задолго до того, как появилась возможность работать вместе. Такой личный подход был очень важен для нас, а в сочетании с их впечатляющим каталогом, в котором представлены некоторые из наших любимых групп, мы очень рады совместной работе над новым альбомом и дальнейшим сотрудничеством!»



A&R Atomic Fire Records Markus Wosgien: «Мы более чем счастливы приветствовать Theocracy в семье Atomic Fire Records! Своим последним альбомом "Ghost Ship" группа создала веху в истории power/progressive metal, и я прекрасно помню, что в течение нескольких лет этот диск был в бесконечной ротации в моей машине - и он продолжает поражать меня. Это одна из тех пластинок, которые можно выбрать для поездки на одинокий остров, это альбом, который заставляет вспомнить, почему человек стал металхэдом: Потому что такие мелодии вызывают зависимость, под них хочется подпевать, и они отвечают нашим чувствам. С грядущим новым альбомом Theocracy поднялись еще на одну ступень и вышли на новый уровень, не повторяясь, но внося больше разнообразия в свое звучание. Мир в очередной раз замер в благоговении перед альбомом, полным гимнов, красоты и чистой магии».







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