Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Немецкой BIG 4 быть! 41
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 28
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 19
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Обновленное видео DISMEMBER 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Немецкой BIG 4 быть! 41
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
[= ||| все новости группы



*

Theocracy

*



5 авг 2023 : 		 THEOCRACY на Atomic Fire Records

24 апр 2020 : 		 Карантинное видео от PROJECT AEGIS

23 дек 2019 : 		 Видео с текстом от THEOCRACY

10 сен 2019 : 		 THEOCRACY почтили память Андре Матоса

12 окт 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

21 сен 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

14 июл 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

16 июн 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

27 май 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THEOCRACY

16 окт 2016 : 		 Новое видео THEOCRACY

30 сен 2016 : 		 Видео с текстом от THEOCRACY

8 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома THEOCRACY

17 авг 2016 : 		 Новый альбом THEOCRACY выйдет осенью

20 апр 2016 : 		 Новое видео вокалиста THEOCRACY

27 дек 2015 : 		 Фрагменты новых песен THEOCRACY

14 июл 2015 : 		 В THEOCRACY вернулся Shawn Benson

10 дек 2014 : 		 Рождественский трек от THEOCRACY

26 мар 2014 : 		 THEOCRACY расстались в барабанщиком

25 дек 2013 : 		 Благотворительный трек от вокалиста THEOCRACY

22 ноя 2013 : 		 Переиздание дебютного альбома THEOCRACY доступно для прослушивание

29 июл 2013 : 		 Тизер переиздания первого альбома THEOCRACY

10 дек 2012 : 		 Рождественский сингл от THEOCRACY

5 сен 2012 : 		 Новое видео THEOCRACY

25 ноя 2011 : 		 Новая песня THEOCRACY

12 окт 2011 : 		 Новый альбом THEOCRACY выйдет в ноябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

THEOCRACY на Atomic Fire Records



zoom
THEOCRACY заключили соглашение с Atomic Fire Records, на котором в этом году состоится выход нового альбома.

Matt Smith: «Мы очень рады стать счастливыми членами семьи Atomic Fire Records. С первой же встречи стало очевидно, что они любят и поддерживают нашу музыку на протяжении многих лет, задолго до того, как появилась возможность работать вместе. Такой личный подход был очень важен для нас, а в сочетании с их впечатляющим каталогом, в котором представлены некоторые из наших любимых групп, мы очень рады совместной работе над новым альбомом и дальнейшим сотрудничеством!»

A&R Atomic Fire Records Markus Wosgien: «Мы более чем счастливы приветствовать Theocracy в семье Atomic Fire Records! Своим последним альбомом "Ghost Ship" группа создала веху в истории power/progressive metal, и я прекрасно помню, что в течение нескольких лет этот диск был в бесконечной ротации в моей машине - и он продолжает поражать меня. Это одна из тех пластинок, которые можно выбрать для поездки на одинокий остров, это альбом, который заставляет вспомнить, почему человек стал металхэдом: Потому что такие мелодии вызывают зависимость, под них хочется подпевать, и они отвечают нашим чувствам. С грядущим новым альбомом Theocracy поднялись еще на одну ступень и вышли на новый уровень, не повторяясь, но внося больше разнообразия в свое звучание. Мир в очередной раз замер в благоговении перед альбомом, полным гимнов, красоты и чистой магии».

THEOCRACY Signs With Atomic Fire Records; Fifth Album Due This Fall




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 авг 2023
M
Mateas89
Ооо, они живые еще?) Круто, всегда нравились их альбомы!!)

просмотров: 159

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом