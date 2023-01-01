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Armagelion

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5 авг 2023 : Новая песня ARMAGELION



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Новая песня ARMAGELION



"Sweet Pain", новая песня группы ARMAGELION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР Armagelion, выход которого запланирован на этот год.







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