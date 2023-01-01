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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 39
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 28
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Armagelion

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Новая песня ARMAGELION



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"Sweet Pain", новая песня группы ARMAGELION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР Armagelion, выход которого запланирован на этот год.

ARMAGELION Release New Single вЂњSweet PainвЂќ




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