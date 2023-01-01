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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 42
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 28
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
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Rebaelliun

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6 авг 2023 : 		 Новая песня REBAELLIUN

24 июл 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома REBAELLIUN

28 июл 2021 : 		 REBAELLIUN в студии

29 июл 2020 : 		 Видео с текстом от REBAELLIUN

9 мар 2020 : 		 REBAELLIUN на Agonia Records

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от REBAELLIUN

9 апр 2016 : 		 Новый альбом REBAELLIUN доступен для прослушивания

3 мар 2016 : 		 Видео с текстом от REBAELLIUN

19 янв 2016 : 		 Обложка нового альбома REBAELLIUN

30 окт 2015 : 		 Демо REBAELLIUN выйдет в ноябре

24 сен 2015 : 		 REBAELLIUN начнут запись в декабре

24 июл 2015 : 		 REBAELLIUN на Hammerheart Records
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|||| сегодня

Новая песня REBAELLIUN



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REBAELLIUN опубликовали официальное видео с текстом к новому треку In Heresy We Trust , который будет включен в выходящий 22 сентября альбом "Under The Sign Of Rebellion”.




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