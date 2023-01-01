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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 42
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 28
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
[= ||| все новости группы



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Lefutray

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|||| сегодня

Видео с текстом от LEFUTRAY



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LEFUTRAY опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу G.O.D.




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