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*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
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Lostprophets

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|||| 6 авг 2023

Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти



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Как сообщается, Ян Уоткинс был подрезан во время отбывания 29-летнего срока за преступления на почве сексуальных отношений с детьми в британской тюрьме строгого режима.

По данным Mirror, 46-летний заключенный находится в "опасном для жизни состоянии" после инцидента в тюрьме HMP Wakefield в Уэйкфилде, Западный Йоркшир, Англия.

Газета сообщает, что утром в субботу (5 августа) он был взят в заложники тремя другими заключенными и освобожден сотрудниками тюрьмы через шесть часов.

Источник сообщил The Sun: «Сегодня на Уоткинса напали трое довольно крепких зэков. Они схватили его в крыле B и затащили в камеру, где издевались над ним и устроили баррикаду. Он кричал, был явно напуган и боялся за свою жизнь. Все отделение оцепили, а затем прислали отряд спецназа. Другие заключенные услышали три громких взрыва, когда представители правоохранительных органов вошли в камеру и бросили гранаты, чтобы оглушить нападавших и застать их врасплох. Похоже, что сотрудники тюрьмы могли спасти ему жизнь.

Уоткинс, очевидно, непопулярен из-за того, кем он является, и ходит с огромной мишенью на спине.

Они схватили его в субботу, когда обычно тише и меньше персонала, и, похоже, это было спланировано.

Люди слышали, что он был в плохом состоянии, его освободили, но, вероятно, выживет.

Он был доставлен в Лидс и до сих пор находится в больнице».

Представитель тюремной службы сказал: «Полиция расследует инцидент, произошедший в субботу в тюрьме HMP Wakefield.

Мы не можем давать дальнейшие комментарии, пока полиция проводит расследование».




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7 авг 2023
Exceptional
А есть новости, как там Логан сидит?
7 авг 2023
Corpsegrinder04
Exceptional, ну судя статье, за которую чалится, если и сидит, то только на бутылке. А так под шконкой скорее всего на полусогнутых. Хотя хз как там в пиндосских тюрьмах. Может в самодеятельности участвует,в ансамбле каком-нибудь при администрации,на потеху ментам местным, как Варг в свое время.
7 авг 2023
DirtyPigs
Corpsegrinder04, по слэнгу сразу видно, что шаришь! Респект братуха! Где сам чалился?
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