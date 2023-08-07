6 авг 2023



Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти



Как сообщается, Ян Уоткинс был подрезан во время отбывания 29-летнего срока за преступления на почве сексуальных отношений с детьми в британской тюрьме строгого режима.



По данным Mirror, 46-летний заключенный находится в "опасном для жизни состоянии" после инцидента в тюрьме HMP Wakefield в Уэйкфилде, Западный Йоркшир, Англия.



Газета сообщает, что утром в субботу (5 августа) он был взят в заложники тремя другими заключенными и освобожден сотрудниками тюрьмы через шесть часов.



Источник сообщил The Sun: «Сегодня на Уоткинса напали трое довольно крепких зэков. Они схватили его в крыле B и затащили в камеру, где издевались над ним и устроили баррикаду. Он кричал, был явно напуган и боялся за свою жизнь. Все отделение оцепили, а затем прислали отряд спецназа. Другие заключенные услышали три громких взрыва, когда представители правоохранительных органов вошли в камеру и бросили гранаты, чтобы оглушить нападавших и застать их врасплох. Похоже, что сотрудники тюрьмы могли спасти ему жизнь.



Уоткинс, очевидно, непопулярен из-за того, кем он является, и ходит с огромной мишенью на спине.



Они схватили его в субботу, когда обычно тише и меньше персонала, и, похоже, это было спланировано.



Люди слышали, что он был в плохом состоянии, его освободили, но, вероятно, выживет.



Он был доставлен в Лидс и до сих пор находится в больнице».



Представитель тюремной службы сказал: «Полиция расследует инцидент, произошедший в субботу в тюрьме HMP Wakefield.



Мы не можем давать дальнейшие комментарии, пока полиция проводит расследование».







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