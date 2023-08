все новости группы







7 авг 2023 : Новое видео IGNITED



сегодня



Новое видео IGNITED



"Bloody Satisfied", новое видео группы IGNITED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Cradle Of The Wicked, выходящего 27 октября:



"Cradle Of The Wicked"

"The Overflow"

"At The Damned's Hall"

"Bloody Satisfied"

"Uncontrollable"

"The Sewer Lords"

"Life Goes By"

"Nightshift"

"Tearing Down The Walls"

"Abyss Of Fear"







