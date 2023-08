все новости группы







Dark Hall

?

-

-





7 авг 2023 : Переиздание DARK HALL выйдет осенью



сегодня



Переиздание DARK HALL выйдет осенью



После двух лет планирования, переиздание DARK HALL таки увидит свет первого сентября на виниле, CD и кассете усилиями Subcontinental Records.



Группа была создана Steve'ом Di Giorgio (Testament, Death, Sadus), Flamp Sorvari и Chris'ом Dugan'ом. Все началось как студийный проект в апреле 1992 года. Но чтобы расширить возможности, коллектив привлек еще и Eric Cutler. Таким составом группа записала первое демо летом 1994 года, получившее название Solace. В 1998 они вновь собрались вместе и записали еще одно демо при участии нового гитариста Ken'a Schultz'a.



Трек-лист:



"Synaptic Static"

"Dark Hall"

"The Pharaoh And The Nomad"

"Changing Weather"

"Orange Moon"

"Reaction" (Live)

"Changing Weather" (2023 Re-recorded and Remastered, digital exclusive)







+0 -0



просмотров: 103