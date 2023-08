сегодня



Новая песня SUFFER YOURSELF



“Axis Despair”, новая песня SUFFER YOURSELF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Axis of Tortures”, выход которого намечен на 22 сентября на Aesthetic Death.



Трек-лист:



01. Enter the Axis (intro)

02. Axis Insanity

03. Axis Despair

04. Axis Pain

05. Axis Time

06. Serutrot fo Sixa







