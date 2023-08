сегодня



Новый альбом KDVRFCKR выйдет осенью



KDVRFCKR выпустят новую работу, получившую название “Superkiller (A Musical Journey Between Life And Death)” на двойном виниле, CD и в цифровом варианте 29 сентября на Massacre Records.



Трек-лист:



Counterfeit

The Last Mask

Of The Sun And The Wind

Unethical Machines

All The Corpses Dance

Hot For A Dead Planet



Chapter II: Death



Perennial Death

Darkness Drips From Her Like Honey

Waves Of Demise

Final Show

Lost In The Light



Chapter III: Suffer



Death On Demand

Hail The Promiscuous Dead

18 And Death

Not So Bad, But Bad

Pale Shadows



Chapter IV: Recover



The Fan And The Bellows

New Corpse

Bad Taste

Krom

Psycho Killer





+0 -0



просмотров: 118