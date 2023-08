сегодня



Новое видео STYGIAN FAIR



"Masters Of The Sea", новое видео STYGIAN FAIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Aradia”, выход которого намечен на 25 августа на Rockshots Records.



Трек-лист:



1. Ancient Lies – 4:02

2. Masters of the Sea – 4:06

3. Aradia – 4:57

4. Tapping of the Vein – 3:43

5. Let It Go – 4:02

6. Panoptikon – 3:44

7. Unto Oblivion – 3:40

8. Grief Collector – 5:04

9. Tainted Dream – 3:22

10. Devil in the Details – 4:16







