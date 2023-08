сегодня



Новое видео WOLF PRAYER



"Luna", новое видео WOLF PRAYER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Spell Of The Crimson Eye”, выход которого намечен на шестое октября на Barhill Records.



Трек-лист:



Interludium Nebulae

Desire

Oblivion

Doctrine

Cards Of Evil

Luna

The Devil Told Me So







