сегодня



Новое видео DISGUISED MALIGNANCE



"Confined", новое видео DISGUISED MALIGNANCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Entering the Gateways".



Трек-лист:



1. Gates to Nihil

2. Confined

3. Unearthly Extinction

4. The Fading Path of Existence

5. Malignant Visions

6. Remanants of Serenity

7. Disengagement into Eternity

8. Beyond (Entering the Gateways)







+0 -0



( 1 ) просмотров: 203