Новое видео RED REIGN



"Don't Look Back", новое видео RED REIGN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Don't Look Back", выход которого намечен на 27 октября.



Трек-лист:



“No Peace No Love”

“Don’t Look Back”

“Here I Am”

“Follow Your Heart”

“The Truth”

“Bury Me Up to My Eyes”

“Darkness of Pain”

“Yesterday”

“Changes”

“Open Spaces”







