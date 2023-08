сегодня



Видео с текстом от RECKLESS



RECKLESS опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Chic & Destroy”, который взят из альбома “T.M.T.T.80”.



Трек-лист:



Take Me To The 80’s

Countach

Workout

One Night Together

Chic & Destroy

Rock Hard (In My Party!)

We Are The Rock

Red Lips

Raise Your Fist

Tonight

Back In Time

Scandalo!







