Новый альбом CRUEL FORCE выйдет осенью



CRUEL FORCE выпустят новую работу, получившую название "Dawn Of The Axe", в сентябре этого года на Shadow Kingdom Records.



Трек-лист:



“Azrael’s Dawn”

“At The Dawn Of The Axe”

“Night Of Thunder”

“Death Rides The Sky”

“Devil’s Dungeon”

“Watchtower Of Abra”

“Across The Styx”

“Power Surge”

“Realm Of Sands”







