11 авг 2023 : Новое видео LENNE



Новое видео LENNE



"Plastic", новое видео группы LENNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из Ер "A Sympathetic Antipathy", выпущенного на Imagen Records.



Трек-лист:



"The Screaming"

"Miracle"

"Plastic"

"Letting You Down"

"No Amends"







