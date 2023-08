все новости группы







Kings Crown

?

-

-





9 авг 2023 : Новое видео KINGS CROWN



сегодня



Новое видео KINGS CROWN



"Still Alive", новое видео группы KINGS CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Closer To The Truth, выходящего 13 октября:



"It's Too Late"

"Servant"

"Still Alive"

"Standing On My Own"

"Stranger"

"Down Below"

"Stay The Night"

"Closer To The Truth"

"I Will Remember"

"Don't Hide"

"Darkest Of Days"







+0 -0



просмотров: 107